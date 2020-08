Ballando con le stelle, il web in rivolta per Alessandra Mussolini, interviene Carolyn Smith e dà una risposta che mette tutti a tacere (Di giovedì 27 agosto 2020) Questo inizio di “Ballando con le stelle” è abbastanza turbolento. Prima è slittato per l’emergenza covid e, dalla primavera quando è solito iniziare, è stato posticipato al 12 settembre. Ma neanche questa data potrà essere rispettata perché un ballerino, Samuel Pedron, di ritorno dalle vacanze in Sardegna è risultato positivo al covid e così gli studi di Viale Mazzini sono stati chiusi per la sanificazione e ora non si sa quando il programma inizierà. Milly Carlucci aveva anticipato che, poiché il ballo richiede una strettissima vicinanza, era indispensabile lavorare in estrema scurezza e che, dunque, tutti loro sarebbero stati sottoposti costantemente ai tamponi e ai vari test. Appena risultata la positività di Samuel Pedron è ... Leggi su baritalianews

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - MarioManca : Quale è il destino di #BallandoConLeStelle 2020? - xdarkdocs : Stanotte sogno stranissimo con protagonista Giancarlo Commare, una gara di nuoto sincronizzato e corna. E abbiamo… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: GUILLERMO MARIOTTO TIRA LE ORECCHIE A SAMUEL PERON - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: GUILLERMO MARIOTTO TIRA LE ORECCHIE A SAMUEL PERON -