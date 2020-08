Animal Crossing: New Horizons, i pesci e gli insetti di Settembre (Di giovedì 27 agosto 2020) Diciamo ufficialmente addio all’estate, è arrivato Settembre e con lui i nuovi pesci e insetti (e creature marine) che saranno catturabili in Animal Crossing: New Horizons Appuntamento mensile con la nostra guida per l’espansione (o riduzione) della fauna di Animal Crossing: New Horizons. L’estate è praticamente giunta al termine, così come la sequela di eventi estivi che Nintendo aveva preparato per i giocatori della sua punta di diamante attuale. Dal festival dei fuochi d’artificio alla lotteria di Volpolo, la nostra isola si è colorata e addobbata di nuovi oggetti, abiti e consumabili. Sta però arrivando Settembre, ed è quindi giunto il momento di ... Leggi su tuttotek

Chalo41083472 : RT @BARAyot: Apollo // Animal Crossing - tuttoteKit : Animal Crossing: New Horizons, i pesci e gli insetti di Settembre #AnimalCrossingNewHorizons #Nintendo… - disilluso_ : @NuovoNickname Ti facevo più da animal crossing, ad essere sincero. - pociolla : Ho aggiornato il mio sogno dell'isola su Animal Crossing dato che ultimamente ho ristrutturato un po', fatemi saper… - ale_baruffaldi : Mutuals che giocano ad Animal crossing, fatemi sapere se cercate qualcosa (oggetti, diy ecc) -