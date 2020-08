1 minuto in Borsa 27 agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) (TeleBorsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Buona la performance a Milano del comparto tecnologia (+0,79%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore materie prime (-1,93%). Tra i principali cambi, nessuna variazione significativa per l’Euro/Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,18. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicato il M3 dell’Unione Europea, pari a 10,2%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del PIL. I mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio della Spagna, in previsione domani. Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in ... Leggi su quifinanza

Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità. Buona la performance a Milano del comparto tecnologia (+0,79%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore ...

