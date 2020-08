Usa: QAnon, ospite esclusa da convention (Di mercoledì 26 agosto 2020) WASHINGTON, 25 AGO - L'intervento di Mary Ann Mendoza, tra gli invitati a parlare alla seconda serata della convention repubblicana, è stato cancellato dal programma dopo che su Twitter aveva ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

