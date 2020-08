Ufficiale: Pro Patria, rinnovato il prestito di Kolaj (Di mercoledì 26 agosto 2020) Attraverso una nota Ufficiale la Pro Patria ha comunicato di aver rinnovato il prestito di Aristidi Kolaj, per il secondo anno consecutivo in bianco-blu. Attaccante classe 1999, Kolaj è già nazionale albanese Under 21, dove vanta 7 presenze. Foto: sito Ufficiale Pro Patria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Ufficiale: Pro Patria, rinnovato il prestito di Kolaj) Playhitmusic - - janetbh1 : RT @Cosmodelafuente: #Spagna I pro comunisti e comunisti non si occupano di cifre, sono solo specialisti di propaganda politica. Quando sei… - ideaRACatania : ??EX CATANIA: POTENZA TRA I PRO. Sarà la prima volta alla guida di una “pro” per l’ex difensore del Catania Alessan… - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pro Patria, rinnovato il prestito di Aristidi Kolaj - TITORODRIGUEZZ : RT @Cosmodelafuente: #Spagna I pro comunisti e comunisti non si occupano di cifre, sono solo specialisti di propaganda politica. Quando sei… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Pro Ufficiale: Pro Patria, rinnovato il prestito di Kolaj alfredopedulla.com Asus Zenfone 7 Pro ufficiale: super batteria e tanta potenza

Scienza e Tecnologia - Asus ha lanciato ufficialmente lo Zenfone 7 e lo Zenfone 7 Pro: a bordo lo Snapdragon 865 Plus con 8GB di RAM. Tripla fotocamera top. Asus ha investito per migliorare ogni singo ...

Xiaomi Mijia WalkingPad A1 Pro, solo 420 € il tapis roulant smart per passeggiare in casa

In offerta lo Xiaomi Mijia WalkingPad A1, il tapis roulant pensato per passeggiare al chiuso arrivato ora alla sua versione Pro, si acquista con spedizione gratuita dall’Europa a soli 420 euro circa c ...

Scienza e Tecnologia - Asus ha lanciato ufficialmente lo Zenfone 7 e lo Zenfone 7 Pro: a bordo lo Snapdragon 865 Plus con 8GB di RAM. Tripla fotocamera top. Asus ha investito per migliorare ogni singo ...In offerta lo Xiaomi Mijia WalkingPad A1, il tapis roulant pensato per passeggiare al chiuso arrivato ora alla sua versione Pro, si acquista con spedizione gratuita dall’Europa a soli 420 euro circa c ...