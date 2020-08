Torta di pere: semplice, veloce e gustosa! (Di mercoledì 26 agosto 2020) Volete preparare una Torta semplice ma che sia allo stesso tempo super gustosa? Ecco la ricetta per cucinare una buonissima Torta di pere. Ingredienti per preparare una buonissima Torta di pere avrete bisogno di: 150 grammi di farina integrale 125 grammi di zucchero di canna integrale (ve ne servirà un po’ in più per le pere) 100 grammi di burro ammorbidito a temperatura 10 grammi di lievito per dolci in polvere (in alternativa potete usare il cremor tartaro) 5 pere mature (da tagliare a metà) 3 uova intere fresche 1 limone biologico (vi servirà la scorza grattugiata ed un po’ di succo) Q.b. di sale fino da cucina. Per la teglia, vi serviranno: Q.b. di farina Q.b. di burro. Per decorare il vostro dolce, avrete ... Leggi su pianetadonne.blog

