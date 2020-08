Meghan Markle in look bianco e cappello di paglia mostra la nuova casa (Di mercoledì 26 agosto 2020) look bianco e cappello di paglia: Meghan Markle ha mostrato per la prima volta la sua nuova casa. La moglie di Harry ha infatti rilasciato una lunga intervista a Gloria Steinem, scrittrice e icona del femminismo, pubblicata sui canali social di Makers Woman. Una lunga chiacchierata durante la quale, ancora una volta, l’ex star di Suits ha preso una netta posizione riguardo numerose tematiche importanti. Solo qualche settimana fa Meghan era apparsa in un video pubblicato su Instagram in cui aveva svelato di essere molto felice e aveva attaccato la stampa britannica, rea di aver reso un inferno la sua vita a Londra. Nella clip si vedeva una finestra e in molti si erano chiesti se la Markle fosse ... Leggi su dilei

