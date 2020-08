Lucifer 5: quando uscirà la seconda parte della stagione? Ne parlano i produttori della serie (Di mercoledì 26 agosto 2020) La prima parte della quinta stagione è disponibile su Netflix. Ma quando arriverà la seconda parte? Ecco le parole dei produttori Lucifer 5: la prima parte della quinta stagione è disponibile su Netflix La storia di Lucifer, serie statunitense creata da Tom Kapinos basandosi sull’omonimo fumetto, è un po’ particolare. Le prime tre stagioni sono state trasmesse da Fox ma poi il canale ha deciso di cancellarla. Non si era mai vista una reazione così da parte dei fan: hanno fatto di tutto per poterla salvare. A quel punto è intervenuta Netflix. La piattaforma streaming ... Leggi su kontrokultura

waitinglou : RT @thedoctorIies: “detect- chloe...” ma perché non abbiamo parlato del fatto che lucifer quando stava per dirle ti amo l’ha chiamata per… - mel61688953 : RT @thedoctorIies: “detect- chloe...” ma perché non abbiamo parlato del fatto che lucifer quando stava per dirle ti amo l’ha chiamata per… - caforio98 : @ciaopiaceregaia io penso che se così fosse gliel avrebbe detto in quel momento, come quando gli ha detto che è un… - hurricanes_cr : RT @thedoctorIies: “detect- chloe...” ma perché non abbiamo parlato del fatto che lucifer quando stava per dirle ti amo l’ha chiamata per… - ciaopiaceregaia : io quando mi confondo con la gente che dice che gli attori di lucifer non sanno recitare -