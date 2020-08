L’ordinanza di Musumeci è priva di ogni fondamento giuridico. Provenzano: “E’ solo propaganda. Va impugna e molto probabilmente lo faremo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) “Quella di Musumeci è un’ordinanza priva di ogni fondamento giuridico perché interviene su una materia di cui la Regione o il presidente della Regione non ha alcuna competenza. E purtroppo, poiché è una persona che conosce le leggi e d’esperienza, temo che sia solo il manifesto di una propaganda di una polemica politica”. E’ quanto ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano, oggi nel Catanese, parlando dell’ordinanza di chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci di cui il Governo discuterà in Consiglio dei Ministri. “Non vorrei – ha aggiunto ... Leggi su lanotiziagiornale

Agenzia_Dire : #Migranti, il monito del parroco siciliano: “Chi gioisce per l’ordinanza di #Musumeci non venga a messa” - LegaSalvini : MUSUMECI, IL PARROCO PRO-MIGRANTI AI FEDELI: 'CHI GIOISCE PER L'ORDINANZA, NON VENGA A MESSA' - ignaziocorrao : Ho letto dell’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Già che ci si trova, perché non emet… - TgrSicilia : #Musumeci e l'ordinanza Al tg delle 14 Il governo nazionale presenterà ricorso al Tar contro l'ordinanza di… - 366daniele : RT @LegaSalvini: MUSUMECI, IL PARROCO PRO-MIGRANTI AI FEDELI: 'CHI GIOISCE PER L'ORDINANZA, NON VENGA A MESSA' -

