L’abbronzatissimo Di Maio scatena la rete: “Si è camuffato da migrante per tornare dalla Sardegna?” (Di mercoledì 26 agosto 2020) A-a-a abbronzatissimo, sotto i raggi di Villa Madama a Roma: così canterebbe oggi Edoardo Vianello e forse sarebbe anche un po’ sbigottito nel vedere il nostro ministro degli esteri con un colore così acceso. È quello che è accaduto ieri a Luigi Di Maio durante l’incontro col ministro degli Esteri cinesi Wang Yi, un colorito talmente carboncino e completamente in contrasto quello del suo ospite in un modo clamoroso. Tanto che le foto del summit sono diventate subito virali e si sono scatenati meme e post ironici che hanno sommerso la rete. Su Twitter è andato in ‘tendenza’ Carlo Conti non per qualcosa legato a lui stesso ma per l’abbronzatura caratteristica ormai superata dal luccicante Di Maio. Roba da far impallidire lo stesso ... Leggi su secoloditalia

