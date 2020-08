Il ciclo di Higuain si è chiuso, quello di Zielinski non si è mai aperto (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alla vigilia del quinto anno a Torino, il ciclo di Higuaín alla Juve è da considerarsi concluso. Andrea Pirlo l’ha detto nella sua prima conferenza da allenatore della Vecchia Signora e nessuno si è sorpreso per le sue parole. Aurelio De Laurentiis, nello stesso giorno in cui l’ex regista si è espresso sul Pipita, ha annunciato il tanto atteso rinnovo di Zielinski, anche lui alle porte della quinta stagione a Napoli. A che punto sia il ciclo del polacco in azzurro, però, non è chiaro: non è finito, certo, ma non si sa neanche se è iniziato. Qualcuno ha mai pensato di poter dire: “Questo è il Napoli di Piotr”? Nello spogliatoio del Napoli, cioè in quell’alchimia che trasforma un insieme di professionisti in un gruppo unito negli intenti, ... Leggi su ilnapolista

