Facebook Gaming non si ferma più: registrate visualizzazioni per 1,3 miliardi di ore nel 2020 (Di mercoledì 26 agosto 2020) Facebook Gaming è ufficialmente tra i protagonisti della piattaforme streaming, dato che gli spettatori hanno guardato ben 1,3 miliardi di ore nei primi mesi di quest'anno.Il dato è impressionante con un incremento del +236% anno su anno. Tuttavia, bisogna considerare alcuni fattori, come l'emergenza Coronavirus che ha costretto in casa tutti noi e la chiusura della piattaforma Mixer di Microsoft.Secondo i dati condivisi da SafeBettingSites, nel secondo semestre del 2020, nel pieno della pandemia di Covid-19, sono state visualizzate oltre 822 milioni di ore (+316% anno su anno).Leggi altro... Leggi su eurogamer

Addio alla vecchia versione desktop del social network. Ancora pochi giorni prima che la trasformazione sia completa per tutti gli utenti The New Facebook, ecco l’aspetto con la dark mode attivata del ...

