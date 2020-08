Dopo il mandato zero arrivano le corna zero, il furto zero, il morto zero (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ogni settimana in esclusiva per l'Espresso la striscia di Marco DambrosioIl Conte sullo Stretto" Quel momento di agosto in cui pensi a settembre" E così Matteo Salvini fondò il movimento "no-gomit"" I leghisti spiegano a Matteo Salvini l'accordo sul recovery fund" Leggi su espresso.repubblica

matteosalvinimi : #Salvini: Ero al governo, avevo promesso agli italiani di arrestare gli scafisti, controllare i porti e fermare gli… - robertosaviano : Rittenhouse dopo la sparatoria si è diretto, mani in alto, verso gli agenti, che non lo hanno fermato (il video mos… - orbitnoir : Yibo l’ha davvero mandato a quel paese dopo che xz gli ha detto che quelle erano pere e non mele, STO VOLANDO PER A… - nonsonpago1 : RT @robertosaviano: Rittenhouse dopo la sparatoria si è diretto, mani in alto, verso gli agenti, che non lo hanno fermato (il video mostra… - seokjinggg : RT @Serena_Chen_03: Mi confermate che anche voi una volta nella vita avete provato ad avere un diario ma dopo un po' vi siete stufati e lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo mandato Lagardere giù in Borsa dopo il rinnovo anticipato del mandato ad Arnaud Lagardere Il Sole 24 ORE Mozione di sfiducia, Salvini vuole mandare a casa il ministro Lucia Azzolina

Politica - Dopo numerosi attacchi mediatici, il segretario del Carroccio è arrivato ad annunciare la sua volontà di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del politico Cinque Stelle non appe ...

Covid in Sardegna, le storie dei turisti bloccati: «Siamo stati puniti perché siamo stati onesti»

È l’Italia al contrario che dimentica i bravini e premia i furbetti. Chi fa il suo dovere paga. Chi si nasconde infetta gli altri, ma non ci rimette nulla. Prendi Anna, ragazza sensibile, che (ovviame ...

Politica - Dopo numerosi attacchi mediatici, il segretario del Carroccio è arrivato ad annunciare la sua volontà di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del politico Cinque Stelle non appe ...È l’Italia al contrario che dimentica i bravini e premia i furbetti. Chi fa il suo dovere paga. Chi si nasconde infetta gli altri, ma non ci rimette nulla. Prendi Anna, ragazza sensibile, che (ovviame ...