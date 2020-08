Call of Duty: Black Ops Cold War, svelata la data d’uscita con il reveal trailer (Di mercoledì 26 agosto 2020) Durante l’evento in-game dedicato a Call of Duty Black Ops: Cold War è stata finalmente svelata la data d’uscita con un reveal trailer Le battle royale ultimamente hanno lanciato un nuovo trend, cioè quello di svelare i nuovi contenuti in arrivo attraverso eventi in-game. Infinity Ward però ha portato quest’idea ancora più in alto, dato che ha deciso di mostrare il prossimo Call of Duty all’interno di Warzone. Da pochissimo infatti è iniziato un evento all’interno della battle royale in cui i giocatori di Warzone dovranno completare personalmente una serie di obiettivi per sbloccare un trailer inedito. Una volta completati tutti e 4 gli ... Leggi su tuttotek

