Alberto e Speranza a Temptation Island: 16 anni insieme, lui non è sicuro (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alberto e Speranza sono la quarta coppia di Temptation Island 2020 con Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha preso il testimone passato da Filippo Bisciglia ed è pronta a guidarci in un nuovo viaggio nei sentimenti. Le riprese dovrebbero essere già cominciate, oppure sono in partenza in questi giorni. Per quanto riguarda la data d’inizio invece … L'articolo Alberto e Speranza a Temptation Island: 16 anni insieme, lui non è sicuro proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

TemptationITA : “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei...!” Alberto e Speranza sono un'altra delle coppie… - BriManuela : RT @see_lallero: Speranza e Alberto. #TemptationIsland #VeryNormalTRASH - gossipblogit : Temptation Island 8, Speranza e Alberto quarta coppia ufficiale (video) - Mario52338411 : RT @TemptationITA: “Dopo 16 anni non riesco ancora ad immaginare un futuro con lei...!” Alberto e Speranza sono un'altra delle coppie che p… - ChiccoseDOC : “TEMPTATION ISLAND 8”: IL FILMATO DI PRESENTAZIONE DELLA QUARTA COPPIA “NIP” IN GIOCO, ALBERTO E SPERANZA (VIDEO)..… -