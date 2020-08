Spetta all'inquilino pagare i danni causati dal gatto (Di martedì 25 agosto 2020) danni causati dall'animale domestico del conduttoreRisarcimento dei danni cagionati al divanoSe il contratto vieta di tenere animali il conduttore deve risarcire i dannidanni causati dall'animale domestico del conduttoreTorna su Con la sentenza n. 923/2020 (sotto allegata) il Tribunale di Monza ribadisce il principio in virtù del quale, il proprietario del gatto che cagiona danni all'immobile in locazione è tenuto a risarcire i danni cagionati dallo stesso anche in via extracontrattuale se il contratto vieta di tenere animali domestici che possano danneggiare il bene. Principio che chiude un giudizio intrapreso da un un locatore al fine di chiedere i danni cagionati all'appartamento di sua ... Leggi su studiocataldi

emaparr : RT @StudioCataldi: Spetta all'inquilino pagare i danni causati dal gatto: Danni causati dall'animale domestico… - StudioCataldi : Spetta all'inquilino pagare i danni causati dal gatto: Danni causati dall'animale domestico… - senecaepericle : @BeppeGiulietti @PBerizzi @repubblica @maurobiani @eziomauro @Anpinazionale @CVerdelli @liberainfo @Reale_Scenari B… - LorenzoViserta : @Leonardobecchet @BenecomuneNet @alfadixit @GranataElena @MPSkino @thebrightside0 @SEC_Loppiano @MilkoSichinolfi A… - Enzo97736396 : Ripropongo questo tweet che ho scritto questa mattina ed aggiungo che il giudizio sulla nostra vita spetta a Dio ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Spetta all Lavoro, SURE scalda i motori: quanto spetta all'Italia? Teleborsa Terremoto del 2016, quattro anni persi. Una lezione per il dopo Covid

Quattro anni persi. Quattro anni di attesa, quattro commissari e quattro anni di delusioni. Il rituale dell’anniversario che si consumerà in questi giorni risulta ancora più indigesto. Era la notte tr ...

Elezioni, on line certificato penale e CV di ogni candidato

AOSTA. Gli elettori chiamati ai seggi della Valle d'Aosta il 20 e 21 settembre potranno conoscere meglio i candidati consiglieri regionali che si apprestano a votare informandosi anche sulle competenz ...

Quattro anni persi. Quattro anni di attesa, quattro commissari e quattro anni di delusioni. Il rituale dell’anniversario che si consumerà in questi giorni risulta ancora più indigesto. Era la notte tr ...AOSTA. Gli elettori chiamati ai seggi della Valle d'Aosta il 20 e 21 settembre potranno conoscere meglio i candidati consiglieri regionali che si apprestano a votare informandosi anche sulle competenz ...