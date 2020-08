Sgarbi spera che Briatore guarisca in 5 giorni: "Se muore vincono gli allarmisti, se vive ho ragione io" (Di martedì 25 agosto 2020) Vittorio Sgarbi spera che Flavio Briatore si rimetta il prima possibile. Una speranza ovvia, ma per il deputato e critico d'arte la guarigione di Briatore ha un'importanza speciale: "Allo stato attuale - spiega all'Adnkronos - quella del ricovero di Briatore al San Raffaele è per il fronte degli allarmisti una notizia esaltante, perché il loro mantra è 'così impara'. Ma se sopravvive, cosa su cui io scommetto, e fra cinque giorni ne esce -dopotutto ne sono usciti Bolsonaro, Johnson, Zingaretti e tanti altri- allora significa che ha ragione chi sostiene che è una malattia a bassissima mortalità, e che si guarisce, come da tante altre malattie. Se ... Leggi su iltempo

Vittorio Sgarbi spera che Flavio Briatore si rimetta il prima possibile. Una speranza ovvia, ma per il deputato e critico d'arte la guarigione di Briatore ha un'importanza speciale: "Allo stato attual ...