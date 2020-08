Serie A, alla fine Antonio Conte resta all’Inter. «Nel segno della continuità» (Di martedì 25 agosto 2020) Pare che i dissidi, alla fine, siano stati risolti. Dissidi acuiti dopo la sconfitta nella finale di Europa League ma che vengono da lontano e passano attraverso il secondo posto nel campionato di Serie A. E sarà ancora l’ex ct della Nazionale l’allenatore dei nerazzurri per la prossima stagione. «L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia». In un comunicato, l’Inter annuncia che sono state «poste le basi per proseguire insieme nel progetto», dopo tre ore di incontro oggi tra i vertici del club e l’allenatore salentino in una villa a Somma Lombardo. ... Leggi su open.online

