Salvini a Castelvolturno: Manderemo a casa tutti i balordi e restituiremo il mare ai campani (Di martedì 25 agosto 2020) “Mi piacerebbe che questo splendido litorale e Castel Volturno non fossero noti per l’immigrazione clandestina, lo spaccio di droga e la prostituzione. Un po’ di pulizia con le maniere buone si fa, però non puoi andare a portare margherite a chi scippa, spaccia e stupra. L’impegno della Lega è restituire il mare della campania ai campani e mandare a casa tutti i balordi che sono arrivati in questi anni qui. Ne abbiamo le scatole piene”. È la promessa di Matteo Salvini ai supporter della Lega che ascoltavano un comizio del leader del Carroccio in un lido di Baia Domizia, località balneare del casertano. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

Salvini: ««Regionali, ce la giochiamo. E per conquistare Napoli serve un nome della società civile»

Matteo Salvini torna in Campania. Da oggi (alle 20 al Grand Hotel di Salerno, sul lungomare Tafuri, presenterà tutti i candidati del Carroccio alle elezioni regionali e comunali) fino a giovedì. Stama ...

