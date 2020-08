Ristoratore si uccide nel suo locale. I collegi: "Colpa della crisi. Temeva un nuovo lockdown" (Di martedì 25 agosto 2020) Non tanto i debiti, fatti per investire nell’acquisto del fondo dove c’è il ristorante, ma l’incertezza sul futuro - con l’incubo di un nuovo lockdown - tormentava Luca, il Ristoratore di 44 anni trovato suicida, impiccato, a Firenze. Un gesto estremo dietro al quale probabilmente non c’è una sola causa, ma i suoi colleghi e le associazioni di categoria non hanno dubbi: la crisi del comparto conseguente all’emergenza covid ha avuto un peso. Forse determinante.Luca di sicuro condivideva il disagio di tanti commercianti per i quali il flusso di cassa è decisivo per far tornare i conti. E, dice chi lo conosceva bene, le incognite su futuro - si apre, si chiude, ci sarà un nuovo lockdown? - lo hanno “frastornato, reso ... Leggi su huffingtonpost

