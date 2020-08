Pokémon Go riceverà una sottoscrizione a pagamento? (Di martedì 25 agosto 2020) I dataminer avrebbero rivelato che Pokémon Go potrebbe ricevere il proprio servizio di abbonamento nel prossimo futuro.La notizia arriva da Reddit, dove un post svela alcune delle possibili novità in arrivo, ma la parte più intrigante del post è la sezione relativa alla potenziale aggiunta di un servizio in abbonamento."Abbiamo visto suggerimenti per un servizio in abbonamento molto tempo fa, ma ora come parte della sezione Store, una categoria di abbonamento è stata aggiunta in questa versione", si legge nel post.Leggi altro... Leggi su eurogamer

