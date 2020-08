Pensione di vecchiaia contributiva con 5 anni di contributi, requisiti (Di martedì 25 agosto 2020) La Pensione di vecchiaia nel 2020 permette l’accesso all’età di 67 anni con un’anzianità contributiva di 20 anni; esiste la Pensione di vecchiaia contributiva che permette l’accesso anche con solo cinque anni di contributi. Questa misura pensionistica, anche se poco conosciuta è attualmente in vigore e fa parte delle pensioni news. Scopriamo di cosa si tratta esaminando i requisiti richiesti e l’importo dell’assegno che si percepisce. Pensione di vecchiaia contributiva con solo cinque anni di ... Leggi su notizieora

La Pensione di vecchiaia 2020/2021 è una prestazione economica erogata dall’INPS previa presentazione di una apposita domanda da parte del lavoratore dipendente o autonomo. Per avere diritto alla pens ...Con l’arrivo del mese di settembre si stringerà il cerchio sugli interventi di riforma del settore previdenziale e in particolare sulle misure in scadenza al termine del 2020. Nelle prossime settimane ...