Omicidio di Evan, ricoveri e maltrattamenti non sono stati sufficienti a toglierlo dalla madre (Di martedì 25 agosto 2020) Tre ricoveri, continue fratture, lividi, segni di violenza. Tutto questo non è bastato per far allontanare il piccolo Evan dal nucleo familiare, lo stesso che il 17 agosto lo ha ucciso di botte. Così come non lo sono state le segnalazioni, o l’apertura di un fascicolo contro la mamma, Letizia Spatola, dopo che il bambino lo scorso luglio era arrivato in ospedale con una frattura alla clavicola sinistra. E non era la prima volta. Il piccolo è sempre rimasto al fianco dei suoi carnefici, abbandonato da un sistema che non ha saputo proteggerlo. Per questo i medici decisero di inviare i referti ai carabinieri di Rosolini che, a loro volta, optarono per avviare un’indagine sulla donna. Peccato che l’inchiesta non sia riuscita a impedire l’irreparabile. Letizia Spatola e il suo compagno Salvatore ... Leggi su urbanpost

