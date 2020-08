Nikola Tesla a Portrait in scena al Basaglia di Trieste (Di martedì 25 agosto 2020) Nikola Tesla a Portrait di Jacopo Squizzato in scena al Teatro Basaglia di Trieste il 26 agosto nell’ambito del Festival di Esof Il prossimo 26 agosto alle ore 21 al Teatro Basaglia di Trieste, nell’ambito del Festival di Esof, andrà in scena “Nikola Tesla a Portrait” scritto e diretto da Jacopo Squizzato, con Jacopo Squizzato… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Piero_Strada : RT @CBugliano: ??STAZIONE MARCONI DI COLTANO (PI): IL COMUNE DI BUGLIANO VUOLE COMPRARLO PER FARCI UN MUSEO DI NIKOLA TESLA Il sindaco: 'Ci… - CBugliano : ??STAZIONE MARCONI DI COLTANO (PI): IL COMUNE DI BUGLIANO VUOLE COMPRARLO PER FARCI UN MUSEO DI NIKOLA TESLA Il sind… - SorryNs : RT @collinaconigli: Oggi vi presentiamo Nikola Tesla, un simpatico coniglietto di 5 mesi recuperato da un canile. Come sempre viene affidat… - umpkket : RT @collinaconigli: Oggi vi presentiamo Nikola Tesla, un simpatico coniglietto di 5 mesi recuperato da un canile. Come sempre viene affidat… - Mari19660 : RT @collinaconigli: Oggi vi presentiamo Nikola Tesla, un simpatico coniglietto di 5 mesi recuperato da un canile. Come sempre viene affidat… -

Ultime Notizie dalla rete : Nikola Tesla Ritratto di Nikola Tesla Il Friuli Nikola Tesla a Portrait in scena al Basaglia di Trieste

Nikola Tesla a Portrait di Jacopo Squizzato in scena al Teatro Basaglia di Trieste il 26 agosto nell’ambito del Festival di Esof Il prossimo 26 agosto alle ore 21 al Teatro Basaglia di Trieste, nell’a ...

Ritratto di Nikola Tesla

Mercoledì 26 agosto, al Teatro Basaglia di Trieste nell'ambito del Festival di Esof, lo spettacolo per la regia di Jacopo Squizzato. Ingegnere, inventore, fisico e ricercatore di origine serba natural ...

Nikola Tesla a Portrait di Jacopo Squizzato in scena al Teatro Basaglia di Trieste il 26 agosto nell’ambito del Festival di Esof Il prossimo 26 agosto alle ore 21 al Teatro Basaglia di Trieste, nell’a ...Mercoledì 26 agosto, al Teatro Basaglia di Trieste nell'ambito del Festival di Esof, lo spettacolo per la regia di Jacopo Squizzato. Ingegnere, inventore, fisico e ricercatore di origine serba natural ...