Mostra 'Vedova / Shimamoto: Informale da Occidente ad Oriente' (Di martedì 25 agosto 2020) info@museoasolo.it / Tel. 0423952313 Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto... Caricamento in corso... Auto A piedi Bici Leggi su trevisotoday

TumitEventiSoc : Vedova / Shimamoto: Informale da Occidente ad Oriente -

Ultime Notizie dalla rete : Mostra Vedova

TrevisoToday

ASOLO - Una nuova mostra per Asolo: le opere di Emilio Vedova e Shozo Shimamoto in una mostra dal titolo "Vedova/Shimamoto: informale da Occidente ad Oriente”, aperta al pubblico dal 30 agosto fino al ...VEDOVA / SHIMAMOTO. Informale da Occidente ad Oriente. 30 agosto – 15 novembre 2020. Asolo (Tv), Museo Civico. Apertura al pubblico il 30 agosto 2020 per la mostra “Vedova / Shimamoto: Informale da Oc ...