Milano, rissa per la ragazza finisce nel sangue: l'ex ferisce un 24enne con una bottiglia (Di martedì 25 agosto 2020) Repertorio Tre feriti, uno dei quali colpito dai cocci di una bottiglia sulla spalla e al torace. È il bilancio di una rissa giovani sudamericani intorno all'una di martedì, in via Monfalcone a Milano. Leggi su milanotoday

Yogaolic : #Milano, ex e nuovo fidanzato si incontrano: scatta la maxi rissa, coinvolte 8 persone
#Milano, rissa per la ragazza finisce nel sangue: l'ex ferisce un 24enne con una bottiglia
#Milano, ex e nuovo fidanzato si incontrano: scatta la maxi rissa, coinvolte 8 persone