Migranti, diffida di Musumeci alle prefetture: "Svuotare gli hotspot" (Di martedì 25 agosto 2020) Nello Musumeci non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nonostante l'alt imposto dal Viminale, che ha ricordato come la gestione dei flussi migratori sia competenza dello Stato, il presidente della Regione Sicilia (LEGGI LE DICHIARAZIONI A SKY TG24) ha inviato nella serata del 25 agosto una nota di diffida alle autorità competenti (le prefetture) per l'esecuzione della propria ordinanza emanata il 22 agosto su hotspot e centri di accoglienza per Migranti. Nel documento, il governatore richiede, tra le altre misure, di illustrare il crono-programma del progressivo svuotamento degli hotspot per le gravi ragioni di promiscuità e assembramento in cui sono costretti gli ospiti. Leggi su tg24.sky

