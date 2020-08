Matteo Bassetti: "Le mascherine in classe per i bambini? Non sono sostenibili: è problema di buon senso" (Di martedì 25 agosto 2020) “Sembra assurdo che gli stessi bambini che hanno giocato tutta l’estate sulle spiagge o in piscina con i loro coetanei senza mascherine ora debbano metterle per stare in classe. Al di là della efficacia del provvedimento, credo che sia un problema di sostenibilità e buon senso”. sono le parole dell’infettivologo Matteo Bassetti, primario del San Martino di Genova. Secondo il medico “bisogna fare i salti mortali per aprire le scuole e lasciarle aperte con distanziamento, mascherine, ma solo prima di entrare in classe”.E, prosegue lo scienziato, è soprattutto necessario “un investimento nella medicina ... Leggi su huffingtonpost

