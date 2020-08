L’Italia nomina cavalieri due ministri di Putin, su proposta di Di Maio (Di martedì 25 agosto 2020) Il 21 luglio 2020 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha conferito l’onorificenza ai due politici russi, non è chiaro per quali meriti. Si tratta di Mikhail Vladimirovich Mishustin, dal 16 gennaio 2020 primo ministro della Federazione Russa, e Denis Valentinovich Manturov, ministro del Commercio e dell’industria della Federazione Russa dal 2012. Le motivazioni al momento non si conoscono, ma potrebbero invece raccontare di due tecnocratici di Mosca da tempo amici dell’Italia su diversi dossier economici di nostro interesse nazionale. La proposta di onorificenza Mishustin, per esempio, è nata quando questi era capo dell’agenzia delle dogane. Quella di Manturov, invece, quando era presidente del Consiglio di cooperazione ... Leggi su linkiesta

