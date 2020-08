Il capo della rivolta di Hong Kong alla Farnesina mentre Di Maio vede Wang Yi: non fate affari coi dittatori (Di martedì 25 agosto 2020) Nathan Law, uno dei principali attivisti per la democrazia di Hong Kong attualmente in esilio, ha portato la sua protesta davanti alla Farnesina in concomitanza con la visita del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ricevuto da Luigi Di Maio. Il fondatore e presidente del partito Demosisto, perseguitato e riuscito a fuggire in Europa il 2 luglio scorso, è stato invitato in Italia da Laura Hart, Federico Mollicone, Lucio Malan e Giulio Terzi di Sant'Agata per un sit in di fronte alla Farnesina nel giorno dell'incontro di Luigi Di Maio con il ministro degli Esteri cinesi. “Non fate affari con il dittatore comunista”, implora Law mentre 17 parlamentari ... Leggi su iltempo

