Focolaio al Billionaire: 58 positivi nel locale di Briatore. Chiude anche il Sottovento, gestore ricoverato (Di martedì 25 agosto 2020) Continuano a salire i casi di positività al Covid-19 registrati al Billionaire, il locale di Porto Cervo di proprietà di Flavio Briatore. Questa mattina il quotidiano L’Unione Sarda aveva parlato di 52 nuovi casi tra il personale, ma ora il responsabile dell’Unità di crisi del nord Sardegna, Marcello Acciaro, riferisce che sono saliti a 58 (su 90 tamponi fatti). I dati, aggiunge, non sono definitivi e potrebbero subire qualche modifica. Le autorità confermano quindi la presenza di un Focolaio nella struttura, chiusa dal 17 agosto dopo la stretta sulla movida decisa dal governo. Prima sei positivi, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in autoisolamento. E nelle ultime ore la rivelazione: lo stesso imprenditore ha contratto il ... Leggi su ilfattoquotidiano

