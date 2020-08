Evan, ucciso a 21 mesi: referti e denunce non l’hanno salvato (Di martedì 25 agosto 2020) L'articolo Evan, ucciso a 21 mesi: referti e denunce non l’hanno salvato proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

LaStampa : Tra maggio e luglio il bambino ammazzato di botte era stato portato al pronto soccorso con lividi e fratture. Scari… - deborapaola74 : RT @cuoredicanna78: La storia di Evan, il bambino di 21 mesi ucciso a botte, è una di quelle storie che me fa diventare cattiva Per un rita… - fabioschiano : RT @cuoredicanna78: La storia di Evan, il bambino di 21 mesi ucciso a botte, è una di quelle storie che me fa diventare cattiva Per un rita… - FrancescaLupo15 : RT @cuoredicanna78: La storia di Evan, il bambino di 21 mesi ucciso a botte, è una di quelle storie che me fa diventare cattiva Per un rita… - AndreaGnarluz : RT @cuoredicanna78: La storia di Evan, il bambino di 21 mesi ucciso a botte, è una di quelle storie che me fa diventare cattiva Per un rita… -