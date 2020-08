Cosa succede intanto nel mondo (Di martedì 25 agosto 2020) Berlino chiede a Mosca di aprire un’inchiesta sull’avvelenamento di Aleksej Navalnyj, proteste contro la polizia nel Wisconsin dopo il ferimento di Jacob Blake, Facebook annuncia un accordo con il fisco francese. Leggi Leggi su internazionale

Il 24 agosto la cancelliera Angela Merkel e il ministro degli esteri Heiko Maas, in un comunicato congiunto, hanno chiesto al governo russo di aprire un’inchiesta sul presunto avvelenamento ...«Siamo abbastanza lontani dalle certezze su un vaccino contro la Covid». I «progetti di vaccino sono una ventina in giro per il mondo», ma nessuno è giunto al punto da farci dire che «siamo a un passo ...