Coronavirus nel Lazio, 2.151 casi attualmente positivi, ancora contagi di rientro. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di martedì 25 agosto 2020) “Oggi nel Lazio si registrano 146 casi e un decesso, di questi il 57% sono link di rientro mentre quelli con link dalla Sardegna sono il 40% (59 casi). La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici. Si sta facendo un grande lavoro di testing e di tracciamento e la situazione è fortemente monitorata. Tra tamponi e test rapidi agli aeroporti superata ieri quota 10.774, potenziato il drive-in al porto di Civitavecchia e apre un nuovo drive-in al CAR di Guidonia. Test rapidi concordo con Zaia è un grande aiuto per gli screening. Dopo la validazione fatta su richiesta del Ministero della Salute e della Regione Veneto dal laboratorio di virologia dello Spallanzani diretto da Maria Rosaria Capobianchi insieme a quello di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - borghi_claudio : Nel caso non aveste capito: l'inganno per tenere basse le percentuali dei contagi riferibili a migranti è non consi… - vaticannews_it : #24agosto Card. Petrocchi 'Disciplina civica, se risponde a regole giuste, è una virtù' #COLOMBIA @MonsRueda 'La ri… - giannettimarco : RT @fanpage: Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti in Italia e nel mondo del #25agosto - CorriereCitta : #Coronavirus nel #Lazio, 2.151 casi attualmente positivi, ancora contagi di rientro. Ecco la mappa aggiornata Comun… -