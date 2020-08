Carli conferma tutto: “Liverani sarà l’allenatore del Parma” (Di martedì 25 agosto 2020) Nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione del Parma, Marcello Carli, nuovo ds del club gialloblù, ha confermato (come vi avevamo già anticipato) che Fabio Liverani sarà il prossimo tecnico dei ducali: “La scelta del nuovo allenatore è caduta su Liverani, un ragazzo giovane e con entusiasmo, l’allenatore giusto per noi. Era il meglio che c’era sul mercato”. Foto: Sito Ufficiale L'articolo Carli conferma tutto: “Liverani sarà l’allenatore del Parma” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Carli conferma tutto: “Liverani sarà l’allenatore del Parma”) Playhitmusic - - ItaSportPress : Parma, il ds Carli conferma: 'Liverani nostro prossimo tecnico. Sul mercato...' - - simo_lor : L'agente di #BrunoAlves chiede un confronto al Parma e a @ParmaLiveTweet conferma: 'Il Boavista lo vuole, ma anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Carli conferma Carli conferma tutto: “Liverani sarà l’allenatore del Parma” alfredopedulla.com I 5 Stelle rinascono al fianco di Carli Ballola

A Comacchio è tornato il Movimento 5 Stelle e scenderà subito nella mischia delle imminenti elezioni comunali. Solo negli ultimi giorni è arrivata la conferma della certificazione per l’utilizzo del s ...

La conferma di D’Aversa e le voci (smentite) su Liverani

L’esonero di ieri di Fabio Liverani (Lecce) ha scatenato una serie di illazioni e supposizioni che al momento non trovano conferme, anzi solo smentite. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla ad ...

A Comacchio è tornato il Movimento 5 Stelle e scenderà subito nella mischia delle imminenti elezioni comunali. Solo negli ultimi giorni è arrivata la conferma della certificazione per l’utilizzo del s ...L’esonero di ieri di Fabio Liverani (Lecce) ha scatenato una serie di illazioni e supposizioni che al momento non trovano conferme, anzi solo smentite. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla ad ...