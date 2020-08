Call of Duty: Fabio Rovazzi arriva su Modern Warfare e Warzone (Di martedì 25 agosto 2020) Ebbene si, il cantante Fabio Rovazzi ha interpretato un nuovo personaggio della Stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone Nessuno avrebbe potuto aspetterselo ma è vero. Il cantante Fabio Rovazzi sarà un nuovo operatore italiano in Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare. Il cantante si è prestato recentemente alle sessioni di motion capture per interpretare l’operatore Morte, alias Sergio Sulla. Quest’ultimo è stato introdotto con la Stagione 5. Ecco gli screenshot del nuovo personaggio interpretato da Fabio Rovazzi in ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Call of Duty: Fabio Rovazzi arriva su Modern Warfare e Warzone #Activision #CallOfDutyWarzone… - ShowGtv : RT @Th3HrKilleR: SACANDOME LA NUEVA ARMA DE CALL OF DUTY:MODERN WARFARE - amantecnologia : Domani mercoledì 26 Agosto ore 19.30 seguiremo in diretta live l’evento di Warzone che porterà al reveal del nuovo… - Th3HrKilleR : SACANDOME LA NUEVA ARMA DE CALL OF DUTY:MODERN WARFARE - GamingToday4 : Call of Duty: Black Ops Cold War è il sequel diretto dell’originale Black Ops -