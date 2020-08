Cagliari, Sottil vola da Di Francesco (Di martedì 25 agosto 2020) Cagliari - Mossa a sorpresa del Cagliari che sta lavorando con la Fiorentina per Riccardo Sottil , 21,: prestito con riscatto la formula dell'operazione. Da giorni il giocatore viola sembrava nel ... Leggi su corrieredellosport

