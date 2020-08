Bolt: Sono positivo al Covid, ma asintomatico (Di martedì 25 agosto 2020) Sono sempre più numerosi i personaggi famosi, e in questo contesto gli sportivi, che stanno dichiarando in queste ore di essere positivi al coronavirus. Uno degli ultimi casi è relativo al famosissimo campione Usain Bolt. Bolt ha infatti dichiarato: “Sono positivo al Covid, ma asintomatico”. Bolt: Sono positivo al Covid, il campione non ha sintomi “Ho fatto il test. Sono positivo al Covid-19 ma asintomatico, ora aspetto”. Lo ha detto il campione giamaicano, Usain Bolt, in un messaggio video sui social su Twitter e Instagram, dal suo letto, in isolamento. Il primatista ... Leggi su italiasera

