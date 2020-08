Uomini e Donne oggi, Nilufar positiva al Coronavirus: “Amaro in bocca” (Di lunedì 24 agosto 2020) Nilufar Addati positiva al Coronavirus! L’ex tronista di Uomini e Donne annuncia di aver effettuato il test e di aver ricevuto, purtroppo, il risultato non sperato. Dopo Giulia Latini, Vittoria Deganello, Andrea Melchiorre e Daniele Schiavon, anche Nilufar rivela di aver contratto il virus! Lei stessa racconta di essersi presa dei giorni di silenzio per … L'articolo Uomini e Donne oggi, Nilufar positiva al Coronavirus: “Amaro in bocca” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

