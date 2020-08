Ufficiale: Verona, arriva Cetin in prestito dalla Roma (Di lunedì 24 agosto 2020) Il Verona ha comunicato ufficialmente di aver prelevato dalla Roma, in prestito con diritto di riscatto, Mert Cetin. Difensore turco classe 1997, è cresciuto calcisticamente nel Gençlerbirliği. arrivato in Italia il 16 agosto 2019, ha collezionato 6 presenze in Serie A con i giallorossi. Il 17 novembre 2019 ha inoltre esordito con la Nazionale turca nel corso della gara contro l’Andorra. Foto: Instagram Verona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

