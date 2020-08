Taglio parlamentari, documento dei “costituzionalisti per il No”: “La Carta non è argomento di mera propaganda elettorale” (Di lunedì 24 agosto 2020) “La materia costituzionale non può essere svilita fino a diventare argomento di mera propaganda elettorale. La Costituzione è il portato della civiltà di un popolo e ogni sua revisione deve essere supportata dal massimo consenso possibile”. È questa la motivazione principale del documento firmato da 183 costituzionalisti per sostenere il No al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Nel documento si precisa che “il testo di legge costituzionale sottoposto alla consultazione referendaria, introducendo una riduzione drastica del numero dei parlamentari (da 945 componenti elettivi delle due Camere si passerebbe a 600), avrebbe un impatto notevole sulla forma di Stato e sulla forma di governo del nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano

luigidimaio : Oggi chi dice no al taglio dei parlamentari, dice no a un risparmio di quasi mezzo miliardo di euro a legislatura e… - fattoquotidiano : Referendum, Di Maio in campo per il taglio dei parlamentari: “L’establishment è per il No, gli italiani per il Sì” - Mov5Stelle : #Referendum #TaglioDeiParlamentari #VotaSi Dai la tua disponibilità a diventare rappresentante di lista per il MoV… - Giocoleria1 : RT @LaNotiziaTweet: Referendum, #DiMaio: “Il taglio dei parlamentari è una grande opportunità per il Paese. Mente chi continua a ripetere c… - Luigi57 : Quanno ce vò ce vò Calenda a Di Maio: 'Taglio parlamentari fatto a cavolo, ma tagliati tu' -