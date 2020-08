Il calcio d’infanzia, 22 regole che tutti abbiamo usato: dal “ciccione” in porta a chi segna per ultimo vince (Di lunedì 24 agosto 2020) Moltissimi di noi, almeno una volta nella vita, hanno giocato a calcio in strada, in oratorio, al parco. Non c’era San Siro che tenesse, nessun campo in erba potrà mai eguagliare la magia di quando da piccoli ci si ritrovava con gli amici e si dava vita a partite infinite. Bastava poco: un pallone e qualcosa che avesse le sembianze di una porta. Anche i più grandi hanno iniziato da lì, dalla strada. C’erano alcune norme sacre ed inviolabili: le regole del calcio d’infanzia, quelle in cui ognuno di noi si riconoscerà. 1) Il ciccione era sempre il portiere Se nella tua cerchia di amici c’era quello più in sovrappeso degli altri il suo destino era già segnato: in porta. E se per disgrazia eravate ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Il #calcio d’infanzia, 22 regole che tutti abbiamo usato: dal “ciccione” in porta a chi segna per ultimo vince - - LeteeOblio : RT @WCadei: Regole del calcio d'infanzia ?? . 1.- Il ciccione era sempre il portiere 2.- La partita finiva quando tutti erano stanchi 3… - robym51 : RT @WCadei: Regole del calcio d'infanzia ?? . 1.- Il ciccione era sempre il portiere 2.- La partita finiva quando tutti erano stanchi 3… - mfasgiud : RT @WCadei: Regole del calcio d'infanzia ?? . 1.- Il ciccione era sempre il portiere 2.- La partita finiva quando tutti erano stanchi 3… - Il_Ramy : RT @WCadei: Regole del calcio d'infanzia ?? . 1.- Il ciccione era sempre il portiere 2.- La partita finiva quando tutti erano stanchi 3… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio d’infanzia Daniele Novara: «In classe con la mascherina dai 6 anni. Così la scuola si è fatta commissariare dalla sanità» Corriere della Sera