«I negozi dovrebbero chiedere ai clienti di mettere la mascherina» (Di lunedì 24 agosto 2020) Per l’epidemiologo Marcel Tanner i grandi supermercati dovrebbero ampliare le misure di sicurezza autonomamente Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : «I negozi dovrebbero chiedere ai clienti di indossare la mascherina» #mascherina #negozi #svizzera #marceltanner - weirdylena : io in realtà mi riferivo alle multe nelle piazze e anche per quando riguarda locali/negozi dovrebbero fare le multe… - Pinocchionline : @heroesfarewell Credo ci siano in ogni centro commerciale, però non tutti i negozi hanno le stesse macchinette. Si… - Andrea_V_73 : @vanabeau Qui dovrebbero intervenire i vari Governi con sovvenzioni etc. non puoi rischiare di non riaprire le scuo… - jiaxoxing : cmq i negozi di vestiti dovrebbero essere organizzati per taglie tipo la sezione s la sezione m eccetera -

Ultime Notizie dalla rete : negozi dovrebbero «I negozi dovrebbero chiedere ai clienti di mettere la mascherina» Ticinonline Ecco perché non dovresti gettare i panni bagnasciuga usati

. I panni bagnasciuga sono uno degli utensili più usati da tutti noi. In cucina, infatti, li utilizziamo anche più volte al giorno! Tuttavia, molti di noi tendono a gettarli dopo pochissimo. La sporci ...

Zurigo, situazione preoccupante

Visto l'aumento dei contagi nella città di Zurigo, Corine Mauch, sindaca della città, chiede di estendere l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e nei negozi: "Dobbiamo agire prima d ...

. I panni bagnasciuga sono uno degli utensili più usati da tutti noi. In cucina, infatti, li utilizziamo anche più volte al giorno! Tuttavia, molti di noi tendono a gettarli dopo pochissimo. La sporci ...Visto l'aumento dei contagi nella città di Zurigo, Corine Mauch, sindaca della città, chiede di estendere l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi pubblici e nei negozi: "Dobbiamo agire prima d ...