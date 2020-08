Firenze, crisi Covid: ristoratore 44enne si suicida per le troppe spese (Di lunedì 24 agosto 2020) Tragedia a Firenze. Sabato pomeriggio, un ristoratore di 44 anni si è suicidato nel suo locale a Firenze. Troppo alte le spese, aggravate dalla crisi legata al Covid Una notizia che ha sconvolto parenti e colleghi. Un ristoratore di 44 anni, che poco prima del lockdown aveva deciso di acquistare un ristorante in centro a … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

