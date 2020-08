Coronavirus, discoteche chiuse? Arrivano beach party e feste private (Di lunedì 24 agosto 2020) Dopo ferragosto discoteche e locali di aggregazione in cui si balla sono stati sbarrati, ma in Italia sono già spuntate le alternative. I numeri riguardanti i contagi in Italia non fanno ben sperare. Già ad inizio agosto era stato registrato un lieve aumento dei contagi giornalieri, ma negli ultimi giorni è stata addirittura superata quota … Leggi su viagginews

Maumol : C'è stata una carenza di responsabilità personale da parte dei giovani, delle loro famiglie e certo c'è un punto in… - La7tv : #omnibus Il prof. Massimo Galli sottolinea come la decisione di riaprire le #discoteche durante l'estate sia stato… - Corriere : Coronavirus, il governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia. Stretta sulle mascherine - calabrianewsit : Coronavirus, Santelli: 'Discoteche chiuse il 13 agosto, così ho salvato la Calabria' - - FedericoRasetti : Ri-chiusura delle discoteche. E i Live Club? Ne abbiamo parlato a @MediasetTgcom24 e @Agenzia_Italia attraverso le… -

Erano 1.273 in totale i positivi il 23 maggio scorso, quando dopo la fine del lockdown la scia lunga della fase acuta dell'epidemia da Coronavirus si faceva ancora sentire. Soprattutto nel Nord Italia ...

Il centrocampista è asintomatico, ma dovrà rimanere isolato per 15 giorni

Anche il neo centrocampista del Barcellona, Miralem Pjanic, è risultato positivo al coronavirus dopo aver trascorso le vacanze in Sardegna. A darne notizia è stata la società blaugrana stessa che ha r ...

