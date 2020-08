Coronavirus, ancora 4 positivi in Abruzzo (Di lunedì 24 agosto 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 3652 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 19 e 88 anni), mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2844 dimessi/guariti (invariato rispetto a ieri, di cui 11 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2833 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 336 (+4 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, ancora una impennata in Sardegna: 81 nuovi positivi La Nuova Sardegna Covid-19, European center for disease prevention and control: virus sta mutando ma non in maniera significativa

«Questo virus muta, ma al momento non sembra che queste variazioni abbiano un impatto sulle sue caratteristiche principali, il che ci fa pensare che la gravità o la trasmissibilità della malattia non ...

Record positivi nell'Isola, 81 nuovi casi. Numeri di marzo

Crescono ancora i contagi nell'Isola. Sono 81 i nuovi casi di coronavirus accertati in Sardegna, un numero così alto non si registrava da marzo, in piena pandemia. Restano invariati invece i decessi, ...

