Chiara Ferragni e Fedez si sottopongono al tampone per il Covid (Di lunedì 24 agosto 2020) Scelta scrupolosa per Chiara Ferragni e Fedez, che compiono un gesto inaspettato alla fine delle loro vacanza in Sardegna. Le vacanze per Chiara Ferragni e Fedez stanno probabilmente volendo al termine. La loro è stata una estate piuttosto intensa, fatta di molte ferie (tutte in famiglia) e tante decisioni prese. Come quella id lasciare Los Angeles e tornare a vivere in Italia per il bene di Leone, ilArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Fedez, Chiara Ferragni, Leone: tampone, COVID-19 - RADIOEFFEITALIA : Baby K - Non Mi Basta Piu' (feat. Chiara Ferragni) - Notiziedi_it : Chiara Ferragni incinta? Il web impazza ma il motivo fa sorridere - martimorettini : RT @phoenixboy__: Che voglia di essere Chiara Ferragni solo per adottare un altro cane echiamarlo Fifone così da poter salutare lui e mio f… - zazoomblog : Chiara Ferragni commenta la foto di Fedez: “Tre c delle Ferragni is megl che uan” - #Chiara #Ferragni #commenta… -