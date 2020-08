Calciomercato, ecco il regista per la Juve. Il Genoa prepara il tris, attaccante all’Atalanta e novità Lazio (Di lunedì 24 agosto 2020) Botti di Calciomercato. Le squadre in Italia e all’estero si muovono sempre più con insistenza, la sessione non è ancora partita ufficialmente, ma le dirigenze hanno intenzione di anticipare i tempi e regalare ai tecnici le rose il più possibile complete. ecco tutte le operazioni nel dettaglio. ESTERO – Colpo di mercato del Chelsea. Si tratta di Kai Havertz dal Bayer Leverkusen per 100 milioni di euro, circa 80 più bonus. Un innesto da novanta, in grado di fare la differenza. Il Bayern Monaco prepara qualche cessione, dopo la vittoria della Champions League. Thiago Alcantara piace al Liverpool, Coutinho ha il prestito in scadenza mentre è ancora tutto da decidere il futuro di Perisic. Beffa per la Fiorentina, il difensore Thiago Silva è ad un passo dal Chelsea. E’ stato ... Leggi su calcioweb.eu

sportli26181512 : Roma, UFFICIALE: Cetin al Verona. Ecco la formula: La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale: la Ro… - CalcioWeb : #Calciomercato, ecco il regista per la #Juve. Il #Genoa prepara il tris, attaccante all'Atalanta e novità Lazio - - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, ecco le prime immagini di #Osimhen in allenamento VIDEO - PianetaMilan : Contratto a cifre astronomiche per #ThiagoSilva... Ecco uno dei motivi (il principale forse) per cui il ritorno al… - cmdotcom : #Napoli, ecco le prime immagini di #Osimhen in allenamento VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato ecco Milan, ecco il budget sul mercato: quel retroscena su Rangnick... Calciomercato.com Roma, UFFICIALE: Cetin al Verona. Ecco la formula

La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale: la Roma ha ceduto al Verona il cartellino del difensore Mert Cetin in prestito con diritto di riscatt ...

Calciomercato Juventus, notizia col botto: ora Paratici può fare il colpaccio!

Calciomercato Juventus – In queste ore è arrivata una notizia pesantissima che potrebbe cambiare il mercato bianconero: ecco cosa potrebbe succedere adesso ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In queste ultime ...

La notizia era già nell'aria da tempo, ma ora è ufficiale: la Roma ha ceduto al Verona il cartellino del difensore Mert Cetin in prestito con diritto di riscatt ...Calciomercato Juventus – In queste ore è arrivata una notizia pesantissima che potrebbe cambiare il mercato bianconero: ecco cosa potrebbe succedere adesso ULTIME NEWS MERCATO JUVE – In queste ultime ...