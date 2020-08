Basket femminile, Supercoppa 2020 si terrà a Schio dal 24 al 27 settembre (Di lunedì 24 agosto 2020) Ecco il programma completo della Supercoppa femminile 2020 di Basket e dove vedere i match in tv e streaming. La Lega Basket Serie A ha comunicato date e orari delle partite di una Supercoppa Italiana alla quale parteciperanno le migliori formazioni della massima serie con un format totalmente inedito a 8 squadre. Il torneo avrà luogo dal 24 al 27 settembre al PalaRomare di Schio. Di seguito il programma completo: Quarti di finale (24-25 settembre)giovedì 24 settembre ore 18 Umana Reyer Venezia vs Use Scotti Rosa Empoli ore 20.30 Famila Wuber Schio vs Pallacanestro Vigarano venerdì 25 settembre ore 18 Fila San Martino di Lupari vs Gesam Gas ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Basket femminile Basket Femminile, la Bfb amplia ancora il suo staff con nuovi ingressi newsbiella.it Supercoppa: Basket Le Mura inizia la Final Eight il 25 settembre

Il basket femminile italiano ripartirà ufficialmente dalla Supercoppa, che si giocherà con la formula della Final Eight tipica della Coppa Italia, in programma al PalaRomare di Schio dal 24 al 27 sett ...

Lo sguardo di coach Banchi sul basket italiano

Milano, 24 agosto 2020 - L'ambizione europea dell'Olimpia Milano ormai è davvero conclamata. La squadra costruita dai biancorossi ha tutte le carte in regola per provare l'assalto all'Europa cercando ...

