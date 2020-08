Una passeggiata finita in tragedia: così è morto Pietro Quer (Di domenica 23 agosto 2020) Ingegnere in pensione, si è sentito male durante una escursione sul monte Cesen, provincia di Treviso. L’uomo era insieme alla moglie e a due amici. Si è accasciato ed è morto, davanti agli occhi della moglie e degli amici. Non c’è stato niente da fare per il 67enne Pietro Quer: ieri mattina, dopo un’escursione sul … L'articolo Una passeggiata finita in tragedia: così è morto Pietro Quer proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ingegnere in pensione, si è sentito male durante una escursione sul monte Cesen, provincia di Treviso. L’uomo era insieme alla moglie e a due amici. Si è accasciato ed è morto, davanti agli occhi dell ...

